السوداني يدعو صندوق النقد العربي لدعم المشاريع العراقية

شفق نيوز/ عبر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، عن تطلع حكومته نحو مزيد من التعاون مع صندوق النقد العربي من خلال مساهمته في تمويل حملة الإعمار والتنمية لاسيما في مجال البُنى التحتية.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس صندوق النقد العربي، فهد بن محمد التركي، مقدماً له التهنئة بمناسبة تسنّمه منصب رئاسة الصندوق، متمنياً له النجاح في مهامّه.

وأكد السوداني، في بيان لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، دعم الحكومة لمهام صندوق النقد العربي، الذي يعد العراق من المؤسسين له، وثاني أكبر المساهمين فيه، بعد المملكة العربية السعودية.

وأشار السوداني إلى تطلع العراق نحو مزيد من التعاون مع الصندوق، وأن تنعكس آثار عمله على الساحة العراقية، من خلال مساهمته في تمويل حملة الإعمار والتنمية التي شرعت بها الحكومة، لاسيما في مجال البُنى التحتية، وكذلك الرغبة في أن يعمل الصندوق على توسيع مساهمة الكوادر العراقية في عمله، وبناء الجسور مع المؤسسات المالية العراقية.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية أن يساهم الصندوق في تعزيز الأواصر العربية، عبر تنظيم العلاقات المالية والنقدية والتجارية، بما يعزز المصالح المشتركة بينها.

من جانبه، عبر رئيس مجلس صندوق النقد العربي عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص الصندوق على دعم العراق، والمشاركة ببرامجه التنموية، وبما يسهم في تعزيز التعاون البناء في مجال القطاعات المالية والتمويل، بحسب البيان.