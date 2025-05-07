السوداني يدعو شركة أذرية للاستثمار في قطاع استخراج النفط

شفق نيوز/ دعا رئيس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقائه وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف، يوم الاربعاء، شركة "سوكار" الأذرية للاستثمار في قطاع استخراج النفط بالعراق.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء وورد لوكالة شفق نيوز، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون البنّاء بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في قطاع الطاقة، حيث أكد السوداني حرص العراق على إدامة العلاقات الثنائية، وتطوير العمل المشترك"، مشيداً بمواقف أذربيجان الداعمة لأمن واستقرار العراق، كما أشار إلى "أهمية تفعيل عدد من الملفات المشتركة التي تسهم في توطيد العلاقات وتخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين".

وأكد السوداني بحسب البيان، "توجه الحكومة نحو إيجاد شراكات ثنائية مع أذربيجان لتنفيذ مشاريع في قطاع النفط"، مشيراً إلى "الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الطاقة"، كما أشاد بشركة سوكار الأذربيجانية، ودعاها للاستثمار في قطاع استخراج النفط، في ظلّ سعي العراق في السنوات القليلة الماضية لتطوير إنتاج الغاز، واستقطاب الشركات الكبرى للاستثمار في هذا القطاع المهم".

واوضح ان "اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد السوداني رفض العراق الاعتداءاتِ المستمرة على غزة ولبنان، والجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان المحتلّ بحقّ المواطنين العُزّل، وانتهاجه سياسة التجويع في ظلّ الصمت الدولي إزاء ما يجري، كما أشار إلى سياسة العراق المتوازنة، والعمل على ملفات الأمن الداعمة للاستقرار في المنطقة".

من جانبه، نقل بايراموف تحيات رئيس بلاده إلى رئيس مجلس الوزراء، وتجديد دعوته لزيارة أذربيجان من أجل المضيّ قدماً في المزيد من التعاون بين البلدين، وقد أكد السوداني تلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة، كما عبر وزير الخارجية الأذربيجاني عن حرص بلاده على إدامة العلاقات مع العراق في مختلف الصُّعد، وفقا للبيان الحكومي.