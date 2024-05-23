السوداني يدعو القطاع الخاص الصناعي لإستثمار المواد الأولية المتوفرة بالعراق

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، القطاع الخاص الصناعي العراقي إلى استثمار المواد الأولية المتوفرة في البلاد.

جاء ذلك خلال إطلاقه، في محافظة النجف، اليوم، الأعمال التنفيذية في مشروع معمل الديار العراقية لإنتاج الزجاج.

ويعد المشروع هو الأول الذي يُنفذ وفق الضمانات السيادية التي أقرت في الموازنة، وبتعاون بين المصرف العراقي للتجارة TBI وبنك الصادرات الألماني، كما يمثل أهم أشكال التعاون بين العراق وألمانيا التي وُضعت أسسها خلال زيارة سيادته إلى العاصمة الألمانية برلين.

وذكر السوداني أنّ هذا المصنع ينفذ في مدينة صناعية من قبل مستثمر تولى توفير جميع الخدمات، كما تتهيأ المدينة الصناعية لاحتضان الصناعيين وتقديم الأرض والخدمات، وهي ميزة نطمح أن تُنفذ في كل المحافظات.

وأشار إلى المشروع الجديد الذي يعد الأول لإنتاج الزجاج، وبطاقة 800 طن باليوم، ما تعني 25٪ من حاجة السوق المحلية، وسيعتمد المعمل على مادة السيليكا المتوفرة في العراق، مؤكداً توفر العديد من المواد الأولية التي لم تستثمر، كما وجه بضرورة التنفيذ وفق المخطط والجدول الزمني.

وأكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة للقطاع الخاص، وتوفير الضمانات لكل المشاريع التي تمثل أولوية، لاسيما قطاع السكن والبناء، الذي يمثل طلباً كبيراً على المواد الإنشائية، مبيناً حاجة البلد لثلاثة أضعاف ما موجود من مصانع للتغطية.

ودعا السوداني، القطاع الخاص الجاد إلى استثمار هذه الفرصة المهمة، في ظل استمرار الحكومة بإزالة العقبات والبيروقراطية، حيث سيوفر هذا المسار فرص العمل الحقيقية، كما ستتوطن صناعات أكبر في هذه المدينة ومدن صناعية أخرى.