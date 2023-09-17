السوداني يدعو الشركات الهندية للمساهمة في تنفيذ طريق التنمية

شفق نيوز/ دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، الشركات الهندية الى المساهمة في تنفيذ "طريق التنمية".

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، السفير الهندي في العراق براشانت بيساي، وفق بيان صدر عن مكتبه.

وعبّر السوداني عن عمق العلاقات التاريخية بين العراق والهند، التي تحتفظ بالكثير من المشتركات وفرص التعاون في جميع المجالات، مؤكدا أن الحكومة بصدد تنفيذ مشاريع استراتيجية، في مقدمتها طريق التنمية، داعياً الشركات الهندية للمساهمة بالاستثمار في العراق، منوّهاً بضرورة الاستفادة من الخبرة الهندية في مجال الدفع الإلكتروني وفي بناء وتشغيل المستشفيات.

من جانبه أكد بيساي، أهمية العراق في كونه من أكبر المورّدين لها، وتمثل باستيراد الهند للنفط العراقي بقيمة 34 مليار دولار خلال العام الماضي، فضلاً عن كونه الشريك التجاري السابع للهند، معبراً عن رغبة شركات بلاده للمشاركة بالمشاريع في العراق، وفي مقدمتها مشاريع القطاع الصحي.

يشار إلى أن الهند تطالب العراق بمزيد من الخصومات في أسعار النفط المورد إليها على غرار النفط الروسي الرخيص التي أصبحت أكبر مورد للنفط إلى الهند منذ مايو أيار عام 2022 بعد ان كان العراق الاول.

وتقدر قيمة مشروع طريق التنمية بـ17 مليار دولار لربط "ميناء الفاو الكبير" للسلع على ساحل العراقي الجنوبي بالحدود مع تركيا عبر مد شبكة سكك حديدية وطرق.

ويهدف طريق التنمية إلى ربط ميناء الفاو في جنوب العراق الغني بالنفط بتركيا، ليحوّل البلاد إلى مركز عبور باختصار وقت السفر بين آسيا وأوروبا في محاولة لمنافسة قناة السويس.

ولدى الحكومة العراقية تصور بأن تنقل قطارات عالية السرعة البضائع والمسافرين بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى مد خطوط إلى مراكز الصناعة المحلية والطاقة والتي يمكن أن تشمل أنابيب النفط والغاز.

ووفقا للخطط، سيتم ربط طرق النقل الرئيسية بميناء الفاو الرئيسي على شواطئ الخليج عبر تحديث وبناء أكثر من 1.2 ألف كيلومتر من السكك الحديدية وطرق سريعة تربط العراق بالدول المجاورة.