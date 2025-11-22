السوداني يدشن مصنع إنتاج حليب الأطفال بطاقة 9 ملايين عبوة غذائية سنوياً

شفق نيوز - بغداد

أطلق رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، الاعمال التنفيذية لمصنع إنتاج حليب الأطفال لجميع مراحلهم ومنتجات تغذية مدعمة، وبطاقة إنتاجية تبلغ 9 ملايين عبوة غذائية سنويا، والذي يعد أحد مشاريع القطاع الخاص في العاصمة بغداد.

وقال السوداني في كلمة خلال حفل الافتتاح، إن اقتران الخبرة والتخصص مع فكرة وجدوى المشروع الاقتصادية، يعد مؤشرا ايجابيا تدعمه الحكومة بقوة، كما أن الصناعة العراقية بهذا المسار الطموح تدخل مساحة استثمارية واستهلاكية لسد حاجة السوق بمادة غذائية مهمة، تتعلق بشريحة الاطفال التي توضح التقديرات أنها تحت عمر سنتين تشكل نسبة سكانية (5- 6%)، ما يتطلب توفير عشرات الملايين من عبوات حليب الأطفال.

وأضاف أن الطاقة الانتاجية للمعمل قابلة للزيادة لتغطية احتياجات السوق المحلية، كما ستوفر العملة الصعبة المخصصة لاستيرادها.

كما أشار السوداني إلى أنه على مدى (3) سنوات من عمر الحكومة توجهنا نحو دعم قطاع الصناعة لتطوير الاقتصاد الوطني، وعدم الاعتماد على النفط فقط، مردفا بالقول: توجهنا للشراكة مع القطاع الخاص، واشراكه في اتخاذ القرار، بوصفه المسار الأمثل لتحقيق البناء والتنمية.

واستطرد قائلا: عملنا على تفعيل دور المجلس التنسيقي الصناعي الذي ساهم بتذليل المعوقات باتجاه نمو الصناعة الوطنية، منوها الى أنه "لأول مرة في قانون الموازنة الثلاثية تدخل الدولة ضامنا للقطاع الخاص في مجال الضمانات السيادية".

وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال ايضا: بدأنا بسلسلة مشاريع مهمة في قطاعات مهمة، ومنها الصناعات الدوائية والغذائية والانشائية، مضيفا أنه اعتمدنا سياسة الاقراض عبر المصارف لإحداث نقلة بالصناعة الوطنية عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة.

ولفت الى إلى ارتفاع عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي باشرت بالعمل من (2000) مشروع عام 2021 إلى (39) ألف مشروع خلال هذه الفترة، مبينا أنه "لدينا (5470) مشروعا أنشئ خلال فترة الثلاث سنوات من عمر الحكومة، و (53) مشروعا صناعيا يصدر منتجاته الى الخارج".

وأكد السوداني أنه "بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي بعدة منتجات استراتيجية، ومنها الاسمدة وحديد التسليح والاسمنت بأنواعه"، نبه إلى استمرار الدعم، وتسهيل الاجراءات المطلوبة لإطلاق مشاريع نوعية تنهض بالصناعة الوطنية وتغطي احتياجات السوق".