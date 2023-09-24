السوداني يحث العراقيين على استخدام الدفع الإلكتروني

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، اجتماعاً خاصّاً لمتابعة تنفيذ حساب الخزينة الموحّد، مؤكدا ضرورة حث المواطنين على استخدام الدفع الإلكتروني.

وقال مكتبه في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني ترأس، اجتماعاً خُصص لبحث ومتابعة خطوات تنفيذ حساب الخزينة الموحد، واستكمال تطبيق نقاط الدفع بالبطاقات الإلكترونية/POS، وكذلك مناقشة التسهيلات والمحفزات التي يمكن أن تُقدم للمواطنين من مستخدمي الدفع الإلكتروني؛ بهدف تشجيعهم عليه.

واستمع السوداني، إلى عرض شامل عن الإجراءات المتخذة في هذا المسار، ونسب التقدم والمتطلبات، إذ أكد ضرورة استمرار عقد الاجتماعات مع الفنيين والمتخصصين لإزالة العقبات، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوات تعدّ من أهمّ إجراءات الإصلاح المالي والمصرفي والاقتصادي، الذي تركز عليه الحكومة أولويةً في برنامجها.

ومطلع حزيران الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي، دخول قرار مجلس الوزراء المرقم (23044) للعام 2023 حيز التنفيذ، والمتمثل بزيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني (POS) في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتقليل من استخدام النقود الورقية في الجباية والتعاملات التجارية.