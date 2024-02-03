السوداني: لا يمكن الاعتماد على الموازنة وأسعار النفط وعلى الوظائف الحكومية

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، على ضرورة أن يكون هناك فهم مجتمعي للقطاع الخاص في العراق وخوض التجربة للمشاريع الصغيرة وتطويرها.

جاء ذلك خلال استقباله عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب المشاريع المتوسطة، حسبما ذكره المكتب الاعلامي للسوداني، والذي ذكر أن اللقاء شهد استعراضاً لأهم المشاريع التي يجري تنفيذها، والمعوّقات والمشاكل التي تواجه أصحاب العمل وسبل معالجتها.

وأشار السوداني خلال اللقاء الى توجه الحكومة نحو دعم القطّاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة، مشيراً الى إجراءات تنشيطية تتخذ للمرّة الأولى، ومنها الضمانات السيادية التي قدمتها الحكومة للمشاريع التي ينفذها القطاع الخاص.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء، قوله إن هذه الخطوات تأتي انطلاقاً من رؤية الحكومة لعمل الدولة على أنه لايمكن أن يدار فقط من خلال مؤسسات الحكومة والقطاع العام، والاعتماد على موازنة وأسعار النفط، وعلى الوظائف الحكومية، بل يجب أن يكون هناك فهم مجتمعي للقطاع الخاص، وخوض التجربة للمشاريع الصغيرة وتطويرها.

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق الى التحدّيات التي تواجه الإصلاح الاقتصادي والمالي في ملفات عدة، حيث يواجه تطبيق نظام الدفع الالكتروني عراقيل كثيرة، كما توجد محاولات التفاف على الإصلاح الضريبي، وتسجيل الشركات والإجراءات الجمركية، و تجري معالجتها جميعاً، مؤكداً ان الحكومة أيضا تواصل إجراءاتها في إصلاح القطاع المصرفي.

وتابع البيان أن السوداني تحدث عن عقود مشاريع المدن السكنية الجديدة، موضحاً أنها تستهدف حلّ أزمة السكن وتنشيط الصناعة في الوقت نفسه، حيث يخدم قطاع الإنشاءات هذا التوجّه مما يرفع الطاقة الإنتاجية المحلية في هذه الصناعات.