مشاريع الكهرباء في الموازنة على طاولة اجتماع برئاسة السوداني

شفق نيوز/ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لمتابعة أولويات تنفيذ مشاريع الكهرباء وتطوير الشبكة الكهربائية في موازنة 2023.

ذكر ذلك المكتب الاعلامي للسوداني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، وأوضح أنه جرى خلال الاجتماع التباحث في وسائل تجاوز العراقيل الإدارية، وعقبات التمويل، من أجل التوظيف الأفضل للموازنة والسير نحو إتمام مشاريع البنى التحتية في هذا القطاع الحيوي.

وشهد الاجتماع، بحسب البيان، استعراض خارطة المشاريع والأسبقيات المتمثلة في المشاريع، التي وصلت إلى مستويات متقدمة، أو المشاريع الحاكمة التي تعتمد عليها منظومة البنية التحتية في إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، فضلاً عن متابعة مشاريع القطاع الخاص المكملة وذات الصلة.

واشار رئيس الوزراء إلى أهمية قطاع إنتاج الطاقة، وقطاع التوزيع، وأهمية التحديث والصيانة ومعالجة العوارض، بما لا يؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكداً ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، وتكثيف الجهود في المحاور التي تتطلب معالجات سريعة وأساسية.