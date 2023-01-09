السوداني يترأس اجتماعاً لزج الشباب في سوق العمل

شفق نيوز/ ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين اجتماعاً متقدماً للبحث في إطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب وتشغيل الشباب، وفق بيان صدر عن مكتبه الاعلامي وورد الى وكالة شفق نيوز.

وبين المكتب الاعلامي للسوداني، أن هذه المبادرة ستعمل على فتح أبواب التأهيل وفرص المشاركة أمام شريحة الشباب، وتمكينهم، وتيسير زجّهم في سوق العمل.

وأشار السوداني، وفق البيان، خلال الاجتماع إلى أن أولويات البرنامج الحكومي وضعت الشباب في مقدّمة أهداف استثمار الطاقات البشرية، ووسيلة لرفع قدرات الاقتصاد الوطني عبر تمكين هذه الفئة ودعمها.

وحضر اللقاء عدد من المسؤولين المعنيين والمستشارين ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات.