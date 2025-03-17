السوداني يبلغ تركيا: نعمل على استئناف تصدير نفط كوردستان

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، الذي يزور بغداد حاليا.

ونقل بيان صدر عن مكتبه، ورد الى وكالة شفق نيوز، تأكيد السوداني حرص حكومته على تعزيز التعاون المشترك مع الشركات التركية في مختلف القطاعات، بجانب التعاون في مجال الطاقة الذي تعمل الحكومة على تنويع مصادره، ومنها زيادة توريد الكهرباء عبر الربط البيني المشترك، وكذلك في ما يتعلق بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي، بالإضافة إلى التأكيد على توثيق التعاون في مجال المياه، بما يضمن واردات مائية منتظمة للعراق.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لغرض استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان العراق, مبيناً أنّ المفاوضات مستمرة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة مع الإقليم لغرض حسم بعض المشاكل الفنية لاستئناف التصدير.

من جانبه، عبّر بيرقدار عن رغبة بلاده في المزيد من التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ومنها مشاريع المصافي والصناعات البتروكيماوية، وأهمية تصدير النفط من البصرة عبر ميناء جيهان التركي، مشيراً إلى مشروع طريق التنمية وما يتضمنه من فرص استثمارية واعدة.

وأمس الأحد، اتفق نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، وزير الخارجية فؤاد حسين، مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، على مضاعفة كمية الكهرباء التي ستوفرها تركيا للعراق، مع بحث إمكانية استيراد الغاز التركي لتغطية احتياجات محطات التوليد.

كما ناقش الجانبان تجديد عقد أنبوب جيهان النفطي وإمكانية تمديده جنوبًا لتعزيز صادرات العراق إلى أوروبا.

وفي السياق ذاته، بحث وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل مع الوزير التركي تعزيز الربط الكهربائي بين البلدين، حيث أكدت بغداد جاهزيتها لرفع طاقة التجهيز عبر الخط المشترك إلى 600 ميغاواط، بينما تعهدت أنقرة بمضاعفة الإمدادات في الأشهر المقبلة.

ووصل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان، يوم أمس الأحد، الى العاصمة بغداد، وكان باستقباله نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني.