السوداني يبدي رغبة حكومته بتفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة مع المانيا

شفق نيوز/ أبدى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، رغبة حكومته بتفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة مع ألمانيا، وذلك خلال لقائه في مقر إقامته بالعاصمة برلين، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه.

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني اليوم، أن اللقاء شهد البحث في عدد من ملفات التعاون في مجال التنمية والاقتصاد والاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الجانبين بهذا الصدد، فضلاً عن تأكيد التعاون مع ألمانيا في مجال التدريب المهني، الذي يعد أحد توجّهات الحكومة نحو تطوير القدرات والمهارات واكتساب الخبرات بما يعزز سوق العمل وتنمية القطاع الخاص.

وأكد السوداني رغبة العراق في التعاون مع ألمانيا، بالشكل الذي يصب في تحقيق الأولويات التي تتبناها الحكومة في مجال تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، عبر تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية في العراق.