السوداني يبدي استعداد حكومته لتسهيل عمل الشركات السعودية في العراق

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، ووزير الاستثمار خالد الفالح، وذلك على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي بدورته الـ54.

وجاء في بيان صدر عن مكتبه ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه جرى، خلال اللقاء، مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، والتأكيد على الاستمرار في إيجاد شراكات ناجحة للقطاع الخاص في البلدين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات إلى الشركات السعودية للعمل في العراق بمختلف المجالات، وبما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين الشقيقين.