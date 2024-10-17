السوداني يبحث مع "لوك أويل" إنجاز حقلي غرب القرنة واريدو

شفق نيوز بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، مع وفد من شركة "لوك أويل" النفطية الروسية، سبل إنجاز العمل في حقل (غرب القرنة/2)، وحقل (أريدو) النفطيين، ومدى التقدم في التنفيذ.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، وفد الشركة الروسية، واستعرض معها سير وجهات التعاون، والأعمال التنفيذية التي تضطلع بها في العراق، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد السوداني، أن الحكومة تولي مسألة تطوير الصناعات النفطية، والقدرات الإنتاجية العراقية أهمية عالية، وأولوية في تنفيذ مشاريع التنمية، من أجل تعظيم الإيرادات، خاصة في مجال التحوّل إلى إنتاج المشتقات النفطية والبتروكيمياوية المختلفة، بالاستناد إلى بنية تحتية واسعة وقوية للقطاع النفطي، خصوصاً في مجال الاستخراج.