السوداني يبحث مع لجنة النفط والغاز البرلمانية خطط تطوير الصناعة النفطية

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع رئيس وأعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي يصبّ في إنجاح عمل الحكومة نحو تحقيق أهداف برنامجها الحكومي وتنفيذ أولوياتها،

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز. شهد الاجتماع التأكيد على تطوير الصناعة النفطية، وتنظيم عملية التصدير، لاسيما بعد الاتفاق المؤقت مع حكومة إقليم كردستان العراق بشأن تصدير النفط من الحقول الشمالية، الذي يعدّ أرضية تمهد لإقرار قانون النفط والغاز الاتحادي.

وأشار السوداني خلال الاجتماع إلى اهتمام الحكومة بملفّ الطاقة، وخططها الرامية إلى تطوير الصناعة النفطية، التي شهدت تنفيذاً على أرض الواقع عبر استثمار الغاز المصاحب والسعي لدخول العراق إلى أسواق الغاز العالمية، وكذلك الاستثمار في صناعة البتروكيمياويات، التي ستلعب دوراً مؤثراً في مستقبل اقتصاد البلد، فضلاً عن تطوير قطاعي استخراج النفط والإنتاج. وأكد سيادته على العمل المتواصل لإيجاد فرص استثمارية واعدة في قطاع النفط، بما يسهم في تنمية الإيرادات وتحقيق مصالح البلد، وفقا للبيان.