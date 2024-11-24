السوداني يبحث مع شركة خدمات استشارية دولية "حوكمة" مشروع طريق التنمية

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، مع شركة استشارية دولية "حوكمة" مشروع طريق التنمية على المدى الطويل لمواكبة التطورات المستقبلية.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس اجتماعاً مع وفد شركة "أوليفر وايمن" التي تقدم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية، وجرت مناقشة المبادئ الأساسية للموديل الاقتصادي الخاص بمشروع طريق التنمية، وما تتضمنه هذه المبادئ من تفاصيل تمنح المشروع مميزات أكبر.

وتناول الاجتماع الأفكار الخاصة بحوكمة المشروع على مستوى مؤقت ومستوى طويل الأمد، من أجل مواكبة التطورات الكبيرة في هذا المجال، المنسجمة مع رؤية الحكومة في الإصلاح الإداري والتحول نحو النظام الإلكتروني في الإدارة.