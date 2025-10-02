السوداني يبحث مباشرة الامارات بمشروع 1000 ميغاواط طاقة شمسية في العراق

شفق نيوز- أبوظبي

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان أحمد الجابر، بحضور مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء، وفق بيان صدر عن مكتب السوداني، ورد إلى وكالة شفق نيوز، بحث أوجه التعاون بين العراق والإمارات في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات، بهدف تحقيق النمو المستدام والمصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المطلوبة لمباشرة شركة مصدر الإماراتية مشروع توليد 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية في العراق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء سعي بغداد إلى تعزيز التعاون الجاد مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير قطاع الطاقة، وإيجاد شراكات فعالة لتطوير الصناعات البتروكيماوية الصديقة للبيئة، وتعزيز مكانة العراق في هذا المجال.

ووصل السوداني يوم أمس الاربعاء، إلى أبو ظبي في زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحتضن "أبو ظبي" فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية (جلوبال ريل 2025) بمشاركة عدد من الدول العربية بينها العراق.