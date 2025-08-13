السوداني يبحث تأهيل مطار بغداد مع ائتلاف الشركات الـ6

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاربعاء، أن ممثلي ائتلاف الشركات الست، عملية تأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني استقبل ممثلي ائتلاف الشركات الـ6 المتقدمة لتأهيل وتطوير وتشغيل مطار بغداد الدولي بحضور مؤسسة التمويل الدولية (IFC)".

وبين السوداني، بحسب البيان، أن "العراق يستقطب اليوم استثمارات عربية وأجنبية كبيرة في مختلف القطاعات تجاوزت 100 مليار دولار خلال عامين من عمر الحكومة".

وتابع أن "مطار بغداد واجهة للعاصمة بغداد، ويجب ان يحظى بالتأهيل والتطوير المطلوب، والادارة التي توفر الخدمة وتحقق الايرادات".

ولفت إلى أن "هناك فرصة حقيقية وواضحة بزيادة اعداد المسافرين من الخارج إلى بغداد، وأعدنا النظر في اسلوب الادارة للقطاع الحكومي، في المطارات واغلب القطاعات".

واستطرد أن "الفرصة متاحة في مطار بغداد، وفي مطارات النجف والبصرة والناصرية والموصل، واخترنا التجارب الناجحة بالمنطقة لادارة وتشغيل المطارات".

وأكمل "تعاقدنا مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) للعمل كجهة استشارية متخصصة لاعداد المحفظة الاستثمارية بشأن تطوير وتشغيل مطار بغداد".