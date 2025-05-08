السوداني وأردوغان يرعيان توقيع 10 مذكرات تفاهم بين العراق وتركيا

شفق نيوز/ رعى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مراسم توقيع 10 مذكرات تفاهم بين العراق وتركيا في عدة مجالات استراتيجية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وتتضمن المذكرات التي تم توقيعها، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس وزراء العراق، ورد الى وكالة شفق نيوز: