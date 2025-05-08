السوداني وأردوغان يرعيان توقيع 10 مذكرات تفاهم بين العراق وتركيا
شفق نيوز/ رعى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مراسم توقيع 10 مذكرات تفاهم بين العراق وتركيا في عدة مجالات استراتيجية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وتتضمن المذكرات التي تم توقيعها، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس وزراء العراق، ورد الى وكالة شفق نيوز:
مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات.
مذكرة تفاهم في مجال إجراءات التشغيل القياسية للعودة الطوعية للمواطنين العراقيين من تركيا.
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات العدلية.
مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
بروتوكول تعاون بشأن افتتاح فرع للجامعات التركية في بغداد والبصرة.
مذكرة تفاهم في مجال إدارة الطوارئ والكوارث.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العلاقات العامة الرقمية.
مذكرة تفاهم في مجال أنشطة القياس والمعايرة.
مذكرتا تفاهم في مجال التعاون التدريبي لوزارة الداخلية.