السوداني: هيكلة مصرف الرافدين بمراحلها النهائية

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، وصول المشروع الخاص بهيكلة مصرف الرافدين، إلى مراحله النهائية.

جاء ذلك، خلال رئاسة السوداني، اجتماعاً خاصاً لمناقشة تطوير عمل المصارف الحكومية، بحضور ممثلي شركة آرنست ويونغ للتدقيق والاستشارات المالية، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

‏وأوضح السوداني، أنّ "نسبة إنجاز المشروع الخاص بهيكلة مصرف الرافدين وصل إلى مراحله النهائية"، مؤكداً دخوله حيز التنفيذ خلال الفترة القليلة القادمة، في إطار خطة تمت دراستها وتنفيذها وفق المعايير والمحددات المرسومة.

‏وأضاف رئيس الوزراء، أنّ "المصارف الحكومية بهياكلها الحالية غير قادرة على الانفتاح ومعالجة الإشكالات، ولهذا تمت إعادة هيكلتها بطريقة تضمن توفر جميع الإمكانيات والانفتاح بمواصفات فنية عالمية حديثة".