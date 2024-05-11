السوداني: نؤسس لوضع جديد لسوق الطاقة العالمي عبر مشروع طريق التنمية

شفق نيوز/ عدّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، مشروع طريق التنمية الحيوي أنه "مشروع العراق الكبير" والذي تسعى الدولة من خلاله الى تأسيس وضع جديد لسوق الطاقة العالمي.

جاء ذلك في كلمة له القاها خلال مراسم حفل إطلاق جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة، و التي تشمل 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، موزعة بين 12 محافظة عراقية.

وقال السوداني في الكلمة، "قد وضعنا ضمن التصاميم الأولية لمشروع طريق التنمية إنشاء خط لنقل النفط والغاز، فإننا نؤسس إلى وضعٍ جديدٍ للعراق على مستوى سوق الطاقة العالمي".

ويهدف مشروع طريق التنمية إلى ربط ميناء الفاو في جنوب العراق الغني بالنفط بتركيا، ليحوّل البلاد إلى مركز عبور باختصار وقت السفر بين آسيا وأوروبا في محاولة لمنافسة قناة السويس.

ولدى الحكومة العراقية تصور بأن تنقل قطارات عالية السرعة البضائع والمسافرين بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى مد خطوط إلى مراكز الصناعة المحلية والطاقة والتي يمكن أن تشمل أنابيب النفط والغاز.

ووفقا للخطط، سيتم ربط طرق النقل الرئيسية بميناء الفاو الرئيسي على شواطئ الخليج عبر تحديث وبناء أكثر من 1.2 ألف كيلومتر من السكك الحديدية وطرق سريعة تربط العراق بالدول المجاورة.