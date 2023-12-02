السوداني: نقوم بدراسة مشاريع اقتصادية ومدن صناعية ومناطق حرة مع دول مجاورة

شفق نيوز/ صرّح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن حكومته عاكفة على دراسة إقامة مشاريع اقتصادية، وإنشاء مدن صناعية، ومناطق حرة بالشراكة مع دول مجاورة للعراق.

وقال السوداني في كلمة له خلال انطلاق فعاليات منتدى الشراكات الصناعية في محافظة البصرة: نقوم حاليا بدراسة مشاريع اقتصادية ومدن صناعية ومناطق حرة مع ايران والسعودية والأردن والكويت.

ووصف رئيس مجلس الوزراء، مشروع طريق التنمية بأنه مشروع "العراق الأول"، مردفا بالقول، إنه سوف يُوطِّن المدن الصناعية بدءاً من ميناء الفاو وانتهاءً عند نقطة الارتباط مع تركيا.

من جهته أعلن وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال النجم في كلمة افتتح بها أعمال المنتدى، عن 90 فرصة مشاركة بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص حيث تمثل هذه الفرص الاستثمارية قطاعات واسعة من مختلف الفرص للشركات، مبينا أن قيمة تلك الاستثمارات تصل الى حوالي 10 ملايين دولار.