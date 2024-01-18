السوداني: نحن أمام عراق جديد اقتصادياً

شفق نيوز/ أعرب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، عن تفاؤله من الوضع الاقتصادي العام في العراق خلال الأعوام العشرين المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات ادلى بها خلال الجلسة الحوارية ضمن أعمال منتدى دافوس الإقتصادي المنعقد في سويسرا.

وسئل عن رؤيته عن المستقبل الاقتصادي العراقي خلال السنوات العشرين المقبلة، فأجاب قائلا: نعم العراق سوف يكون مختلفاً كلياً نحو الافضل.

وأضاف أن العراق يسير بخطى ثابتة، واعتقد يستفيد من دعم أبناء الشعب بكل مكوناته، وأطيافه وهذا مصدر قوته الى الان"، مؤكدا "نبني خططنا وبرامجنا بروح الشراكة والتفاهم والتوافق بين ابناء الشعب ومن خلال مؤسساته الدستورية نصنع رؤية اقتصادية جديدة، ونحن أمام عراق جديد اقتصاديا بمختلف الفعاليات والمشاريع نستثمر ما لدينا من مواد طبيعية، ونستثمر ما نحمله من إرث وحضارة يمكننا من السير بكل ثقة نحو مستقبل افضل في عراق قوي موحد مستقل مستقر".

وعلى صعيد مواز التقى السوداني، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجييفا، وذلك على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان انه جرى، خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون المالي بين العراق وصندوق النقد الدولي، ضمن إطار دعم المسار التنموي في العراق.

وأشار السوداني إلى خطط الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي، بوصفه بوابة وأساساً لكل الإصلاحات التي تخطط لها الحكومة في مجمل القطاعات الحيوية.

بدورها رحبت جورجييفا بانضمام العراق إلى برنامج غير تمويلي لدعم الإصلاحات الاقتصادية، حيث تبدأ اجتماعات مع الصندوق في الشهر القادم لتنفيذ هذا البرنامج.

كما أشادت بالخطوات التي تقوم بها الحكومة في مجال النظام المالي والمصرفي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، معربة عن تفهمها خصوصية العراق والتحديات التي يواجهها.