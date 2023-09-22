السوداني من نيويورك: مشروع طريق التنمية يُشكِّل مساحة فعّالة ومتاحة للاستثمار

شفق نيوز/ عدّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مشروع طريق التنمية الحيوي الذي يعتزم العراق إنشاءه فرصة متاحة لجميع الشركات الدولية للاستثمار فيه.

جاء ذلك خلال لقائه في مقرّ إقامته بنيويورك، مساء أمس الخميس، رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي للسوداني في بيان اليوم الجمعة.

وقال البيان أنه "جرى، خلال اللقاء، البحث في تعزيز أواصر التعاون الثنائي، وتوسعة التبادل على مختلف الصعد والمجالات، بما يعود بالنفع على البلدين".

وأضاف، أن اللقاء "شهد البحث في حوادث الإساءة إلى القرآن الكريم، والأفعال المشينة والمحرّضة على نشر الكراهية والتطرّف من هذا القبيل، وعدّ هذه الإساءات بعيدة الصلة عن حرية التعبير وتمثل اعتداءً صارخاً على معتقدات المسلمين ينبغي مواجهته".

كما أشار البيان إلى أن رئيس مجلس الوزراء "أشاد بالتجربة الماليزية المتميزة، وأداء الشركات الماليزية وسمعتها في القطاعات التنموية، مؤكداً توافر الفرص الكبيرة في العراق بمجال تشييد البُنى التحتية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية إلى جانب باقي المجالات الحيوية".

وأكد السوداني رغبة العراق في تنمية التواصل مع الدول الصديقة، ولاسيما أن مشروع طريق التنمية يشكل مساحة فعّالة ومتاحة للاستثمار، داعياً الشركات الماليزية إلى المساهمة في المشروعات العديدة التي يوفرها الطريق.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الماليزي عن تقديره دور العراق الفعّال في قلب العالم الإسلامي، إلى جانب الأهمية الاقتصادية التي يمثلها في الشرق الأوسط وسوق الطاقة العالمي، موجهاً الدعوة إلى السوداني لزيارة ماليزيا، من أجل المزيد من التباحث وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

يُشار إلى أن قيمة مشروع طريق التنمية تُقدر بـ17 مليار دولار لربط ميناء مهم "ميناء الفاو الكبير" للسلع على ساحل العراقي الجنوبي بالحدود مع تركيا عبر مد شبكة سكك حديدية وطرق.

ويهدف طريق التنمية إلى ربط ميناء الفاو في جنوب العراق الغني بالنفط بتركيا، ليحوّل البلاد إلى مركز عبور باختصار وقت السفر بين آسيا وأوروبا في محاولة لمنافسة قناة السويس.

ولدى الحكومة العراقية تصور بأن تنقل قطارات عالية السرعة البضائع والمسافرين بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى مد خطوط إلى مراكز الصناعة المحلية والطاقة والتي يمكن أن تشمل أنابيب النفط والغاز.

ووفقا للخطط، سيتم ربط طرق النقل الرئيسية بميناء الفاو الرئيسي على شواطئ الخليج عبر تحديث وبناء أكثر من 1.2 ألف كيلومتر من السكك الحديدية وطرق سريعة تربط العراق بالدول المجاورة.