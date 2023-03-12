السوداني من البصرة: لا خيار سوى تنفيذ ميناء الفاو

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، زيارة إلى موقع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة، للاطلاع على سير ومجريات العمل في المشاريع الخمسة التي يجري تنفيذها.

وتابع السوداني بحسب لمكتبه، الأعمال التفصيلية للشركات المنفذة، والتزامها بالجداول الزمنية المحددة للإنجاز. كما استمع إلى شرح عن القطاعات الحيوية التي تضمنها المشروع، ونسب الانجاز لكل منها.

وقال السوداني في تصريحات له، "استعرض الفنيون سير العمل في المشاريع الخمسة للميناء، والمشروع يسير وفق ما مخطط له، أربعة مشاريع جرى التنفيذ فيها بأكثر مما هو مخطط له، وهناك مشروع واحد فيه نوع من التلكؤ، وخلال شهر سيُستأنف العمل فيه ويُنجز وفق المخطط"، مؤكداً أن "مشروع الفاو ستراتيجي، ويحظى باهتمام الحكومة وضمن أولويات برنامجنا".

وأضاف أنه تم وضع التخصيصات المالية اللازمة لاستمرار تنفيذ المشاريع الخمسة التي تنفذها شركة دايوو، ضمن موازنة 2023. "نجري نقاشات مع وزارة النقل لاستقطاب مقترحات من شركات عالمية ومن دول شقيقة وصديقة لمرحلة ما بعد تنفيذ المشاريع الخمسة"، سيسفر هذا العمل قريباً عن رؤية يُتفق عليها مع هذه الدول والشركات العالمية لإكمال المشروع، وتأمين تشغيله وإدارته، بما يستحق هذا الميناء الحيوي، كمحطة لنقل البضائع ونقطة تواصل بين الشرق والغرب".

وقال: تعمل الحكومة على هذا المشروع كأولوية استراتيجية لاقتصاد العراق والمنطقة والعالم، نعمل على مشروع القناة الجافة أو طريق التنمية، الذي يربط الميناء بأوروبا عبر تركيا، ولدينا حوارات مع الجانب التركي للوصول إلى صيغة اتفاق، كل هذه المشاريع نعمل عليها بالتوازي مع التنفيذ، الذي نحرص أن يكون بالمستوى المطلوب ووفق المواصفات الفنية… ولا خيار سوى تنفيذ ميناء الفاو".