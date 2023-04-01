السوداني: مصفى كربلاء سيوفر 70‎% من حاجة العراق من المنتجات النفطية و3 مليار دولار للخزينة

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن مصفى كربلاء النفطي الذي تم افتتاحه، اليوم السبت، سيوفر 70‎% من حاجة العراق من المنتجات النفطية و3 مليار دولار للخزينة.

وقال السوداني في كلمة له خلال احتفال الافتتاح وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "المصفى يمثل مشروعاً استراتيجياً حقيقياً ينفذ لاول مرة منذ ثمانينيات القرن الماضي في العراق، وتم تنفيذه وفق المعايير الدولية المتعلقة بالبيئة وباحدث التكنولوجيا".

واضاف ان "المشروع سوف يوفر 60 الى 70 بالمائة من حاجة العراق من المنتجات النفطية كان يستوردها بحدود 3 مليار دولار سنويا".

ولفت الى ان "هذا المشروع سيكون تشغيله بكادر عراقي 100 ‎‎%‎".

في السياق ذكر مكتب السوداني، أن "المصفى سينتج 9 مليون لتر من البنزين يومياً و4 مليون لتر يومياً من الكاز اويل و3 مليون لتر يومياً من الكيروسين 3 مليون لتر يوميا و750 طناً يومياً من الغاز السائل و1000 طن يومياً من الإسفلت و360 طناً من الكبريت الصلب يومياً".

وتابع ان "مصفى كربلاء يعد أول مصفى في العراق يعمل بتقنيات حديثة وان نسبة نقاوة البنزين المنتج تصل الى درجة 95 اوكتان".

واوضح المكتب ان "منتجات المصفى البيضاء تنتج وفق احدث المواصفات الأوروبية وأنه سيغني العراق عن استيراد الكثير من مشتقات الخام وهو يعمل بطاقة إنتاجية تصل 140000 برميل يومياً".

واشار الى ان "المصفى يولد ذاتيـا 200 ميغاواط من الكهرباء وسيجهز الشبكة الوطنية بـ 60 ميغاواط ويخفف عن الأحمال".

ويشتمل المصفى على 33 وحدة تشغيلية وخدمية وخزنية بطاقات إنتاجية كبيرة، كما يتضمن مستودعاً متكاملاً ومحطة ضخ المنتجات إلى المستودعات الخارجية ومعامل لتعبئة الغاز، ومحطة كهرباء بطاقة 200 ميغاواط، بـ 4 وحدات كل منها يعمل بطاقة 50 ميغاواط لتزويد المصفى باحتياجاته، وسيجهز من خلالها 60 ميغاواط للشبكة الوطنية.