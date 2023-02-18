السوداني: مشاريع الطاقة متاحة في العراق و ابوابنا مشرعة أمام الشركات الأجنبية للإستثمار

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن مشاريع الطاقة في العراق متاحة للاستثمار، داعيا الشركات الأجنبية إلى الإستثمار في جميع القطاعات في البلاد.

جاء ذلك خلال استضافته في ندوة صحفية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا.

وقال السوداني خلال تلك الندوة، إن "العراق يديه واحضانه مفتوحة لأي جهة ترغب بالعمل في القطاع التجاري والاقتصادي"، مؤكدا الرغبة في زيادة الاستثمار وتطويره وتقويته في العراق.

وأضاف أن الاستثمار موجود في العراق، والمستثمرون يعملون في مجال الكهرباء والتجارة فيه، مؤكدا ضرورة مجي المزيد من المستثمرين الاجانب الى البلاد.

وتابع السوداني إن الإستثمار في مشاريع الطاقة متاحة حاليا في العراق.