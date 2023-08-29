السوداني إلى البصرة السبت لتدشين مشروع مع إيران

شفق نيوز/ افاد حكومي مساء الثلاثاء، بقيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زيارة الى محافظة البصرة يوم السبت المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الزيارة تهدف لوضع حجر الاساس لمشروع الربط السككي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكان وزير النقل العراقي أجرى مؤخراً زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث ملف الربط السككي الخاص بنقل المسافرين بين البلدين.

ويتضمن اتفاق بين البلدين البدء بعمليات إزالة ألغام مزروعة منذ حرب الثماني سنوات بين البلدين (1980 - 1988) في المناطق الحدودية، وإنشاء جسر متحرك على شط العرب (شمال البصرة)، على أن يجري إنجازه خلال عام ونصف العام.