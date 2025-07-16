السوداني: لولا النقص الحاصل بالغاز في العراق لكنّا نصدره للخارج الآن

شفق نيوز - البصرة / اربيل

عزا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، سبب عدم تصدير الغاز الطبيعي المنتج في العراق للخارج الى النقص الحاصل في هذه المادة لدى محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وقال السوداني في كلمة له حول الاصلاحات الحكومية في ملف التكرير خلال زيارته مشروع مصفاة نينوى، لولا سد النقص الحاصل في الغاز لمحطات توليد الطاقة وتجهيزها في العراق لكنّا نصدره الآن للخارج".

وأضاف أنه "سنحقق الاكتفاء الذاتي بالغاز و وقود البنزين".