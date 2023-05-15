السوداني لممثلي الشركات الألمانية: زيارتنا لبرلين تُرجمت لخطوات عملية بمختلف القطاعات

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، وفداً ضمّ عدداً من رؤساء وممثلي الشركات ورجال الأعمال الألمان، بحضور السفير الألماني لدى العراق السيد مارتن ييغر.

وبحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أكد رئيس الوزراء ترجمة الاتفاقات التي شهدتها زيارته إلى برلين، في كانون الثاني الماضي، إلى خطوات عملية للتعاون والشراكة في مختلف القطاعات والمجالات.

وشدّد على أنّ العلاقة بين العراق وألمانيا تشهد تطوراً متنامياً، وأنّ الساحة العراقية منفتحة على كلّ أنواع الشراكات الاقتصادية مع الأصدقاء والشركاء، مشيراً إلى أنّ الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي يتمتع به العراق عاملٌ مشجع، تسانده رغبة رسمية وشعبية من كلّ الأطراف نحو إنجاح الواقع الاقتصادي العراقي.

وناقش السوداني الفرص الاستثمارية المتاحة والعمل المشترك مع الشركات الألمانية في العراق، مؤكِّداً أنّ البرنامج الواضح للحكومة ورؤيتها للقطاعات، مكّنت من تحريك مشاريع كانت معلّقة لأكثر من خمسة عشر عاماً، وهو ما خلق فرصة مواتية للشركات العالمية في أنْ تتواجد في العراق وتُسهم في إعمار البنى التحتية.

من جانبهم، أبدى رؤساء وممثلو الشركات الألمانية حماستهم ورغبتهم للعمل في العراق، وأنَّهم لمسوا توجّهاً واضحاً لدى الحكومة في مجال العمل الاستثماري والاقتصادي، كما أكد السفير الألماني أنّ ما تحقق في العراق خلال ستة أشهر، يوازي ما تحقق خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، في مختلف جوانب الاقتصاد والتنمية، وفقا للبيان.