السوداني في واسط لإطلاق مشاريع

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، إلى محافظة واسط.

أفاد بذلك مكتبه الاعلامي، في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، مضيفا أن الزيارة تأتي "لافتتاح وإطلاق الأعمال التنفيذية لعدد من المشاريع".

ولاحقا، قال بيان لمكتبه، إن السوداني أطلق الأعمال التنفيذية في مشروعي مدينة واسط السكنية بواقع 30 ألف قطعة مخدومة، و(بوابة الكوت السكنية) الذي يتضمن مجمعاً سكنياً متكاملاً و 15 ألف قطعة أرض مخدومة.

كما افتتح السوداني مشروع تأهيل وتوسعة طريق كوت- بغداد/ المرحلة الأولى بطول 60 كم ذهاباً وإياباً، وأيضاً افتتح مستشفى الكوت الأهلي بسعة 100 سرير.