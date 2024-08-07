السوداني في كركوك لإطلاق محطة الدبس الغازية

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في كركوك، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيقوم بزيارة إلى المحافظة يوم غدٍ الخميس لافتتاح محطة الدبس الغازية الجديدة التي تعمل بطاقة 160 ميغاوات.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الزيارة ستشمل افتتاح المحطة وربطها بالشبكة الوطنية، وهي من المشاريع التي تمت بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء.

وأشار إلى أن المحطة أنجزت بمتابعة شخصية من السوداني، الذي يولي أهمية كبيرة لمشاريع الطاقة الكهربائية.

ولم يحدد المصدر ما إذا كان السوداني سيقوم بزيارة مبنى المحافظة أو لقاء الكتل السياسية لحسم تشكيل الإدارة، حيث أشار إلى أن افتتاح المحطة هو الهدف الرئيسي للزيارة.

من جهة أخرى، أعلن مدير إنتاج الطاقة الكهربائية الشمالية، وليد خالد حسن، عن إدخال الوحدة الغازية الثانية في محطة الدبس الغازية إلى الخدمة، وأكد أن العمل جارٍ على إدخال كافة الوحدات لتصل الطاقة الإجمالية إلى 360 ميغاوات.

وأوضح حسن أن هناك تنسيقاً مع شركة غاز الشمال لتوفير الغاز اللازم لاستمرار تشغيل المحطة، مشيراً إلى توجيهات رئيس الوزراء بضرورة التعاون بين وزارتي الكهرباء والنفط.

وكانت الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية الشمالية قد أعلنت، في وقت سابق، عن إدخال الوحدة الثانية للمحطة إلى الخدمة وربطها بالشبكة الوطنية، وذكرت أن العمل مستمر لإدخال الوحدة الأولى وزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 320 ميغاوات.

تجدر الإشارة إلى أن محطة الدبس الغازية جزء من عقد وقعته الحكومة العراقية السابقة مع الأمم المتحدة في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، وتم استكمالها بمساعدة شركة سايبر الإيرانية، وبمتابعة من حكومة السوداني.

وتواجه العراق أزمة مزمنة في توفير الكهرباء منذ عقود، حيث يشتكي السكان من انقطاع الكهرباء المتكرر، خاصة في فصل الصيف.