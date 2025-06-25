السوداني: "صنع في العراق" مشروع وطني نراهن عليه

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مركز التعاون للإنشائية (السلة الإنشائية)، الذي نفذته الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية بوزارة التجارة، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد السوداني خلال الافتتاح، أن المشروع يسهم في توفير مواد البناء بأسعار تنافسية وأقساط مريحة للمواطنين، خاصة للفئات المستهدفة مثل المتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وذوي الشهداء والموظفين.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود وزارة التجارة والقائمين على المشروع، معتبراً أن مفهوم "صُنع في العراق" أصبح منهج عمل لإعادة الاعتبار للصناعة الوطنية، في ظل ما يشهده قطاع البناء من "ثورة حقيقية" سواء عبر مشاريع الدولة أو على مستوى الاستثمار.

ووجّه السوداني بعقد ورشة تنسيقية بين الجهات المعنية، لإيجاد آلية تمكّن المواطن من الحصول على قرض وإجازة بناء، مع تأمين احتياجاته من المواد الإنشائية لبناء دار سكن.

وأشار إلى اعتماد الحكومة أسلوب التعاونيات، بمشاركة القطاع العام في السيطرة على أسعار المواد، بدءاً من المواد الغذائية عبر مشروع "الهايبر ماركت"، واليوم في قطاع البناء عبر "السلة الإنشائية".

وأوضح أن المشروع يقدم مواد إنشائية وفق المواصفات القياسية العراقية، ويدعم مشاريع الإسكان عبر منح إجازات استثمار بحدود مليون وحدة سكنية، فضلاً عن مبادرات صندوق الإسكان والمصرف العقاري.

وبيّن أن الضمانات السيادية للقطاع الخاص ركّزت على المجالات الصناعية، مع تسهيلات للمستثمرين في تشييد المصانع المختلفة، مؤكداً استمرار العمل مع اتحادي الصناعات والمقاولين، وتمكين القطاع الخاص كشريك في تلبية احتياجات السوق وتوفير فرص العمل.

واختتم السوداني بالإشارة إلى تعميم هذه التجربة على المحافظات، بدءاً من نينوى والبصرة.