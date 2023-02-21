السوداني: إستيراد الوقود لتوفير الكهرباء يكلف العراق سنويا 10 ترليونات دينار وسنحقق الاكتفاء الذاتي بانتاج الغاز

شفق نيوز/ عزا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، أسباب استمرار ازمة النقص الحاصل في انتاج الطاقة إلى قلة الوقود، فيما أعلن أن استيراد الغاز المجهّز لمحطات إنتاج الكهرباء يكلف البلاد سنويا حوالي 10 ترليونات دينار، كشف أن وزارة النفط عازمة على تحقيق الإكتفاء الذاتي بإنتاج مادة الغاز في غضون ثلاثة أعوام.

جاء ذلك في كلمته خلال حفل التوقيع النهائي لعقود جولة التراخيص الخامسة، الخاصة بالرقع والحقول الحدودية.

وقال السوداني في كلمته، إن تأخر هذه الجولة كلفت العراق ملايين الدولارات، وأضرت بالبيئة في مختلف المجالات وانعكس أثرها السلبي على المواطنين خاصة في المحافظات المنتجة للنفط.

وأردف بالقول إن دخول العراق الى سوق الغاز العالمي هو خيارنا، وخططنا له، وسيتم تنفيذه لا يمكن أن تستمر هذه الحالة الشاذة في أن نرى الغاز يُحرق، وهذه الأموال والثروات وهذه الغازات الدفيئة تنبعث هدرا مما يؤدي إلى زيادة الإحتباس الحراري.

تتمة..