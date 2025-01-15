السوداني: حجم الاستثمار العربي والأجنبي في العراق وصل إلى 63 مليار دولار

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، انفتاح العراق على مختلف الأنشطة الاستثمارية والتنموية، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال عامين وصلت إلى 63 مليار دولار.

جاء ذلك خلال استقباله، مساء الثلاثاء، ممثلي 24 شركة بريطانية كبرى في قطاعات ونشاطات مختلفة، إضافة الى عدد من رجال الأعمال، بحضور مسؤولين حكوميين بريطانيين، وذلك على هامش زيارته الرسمية الى العاصمة البريطانية لندن.

ورحب رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، بعمل الشركات البريطانية في العراق، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية وفضاء الأعمال بات مفتوحاً وجاذباً لمختلف انواع النشاطات الاستثمارية والتنموية.

وأشار الى أن الاجتماعات والاتفاقيات التي جرى توقيعها مع الجانب البريطاني، تحتاج لترجمتها الى أفعال وخطوات، وان الجزء الأهم بات يقع على عاتق الشركات.

وتابع: "اجرينا إصلاحات حقيقية في العراق، ووضعنا تسهيلات واجراءات دعم حقيقية للقطاع الخاص، كما نفذنا اصلاحات في الواقع الضريبي والكمركي، وتسجيل الشركات، وكل الموافقات الخاصة بالفرص الاستثمارية".

وزاد السوداني، بالقول: "قدمنا لأول مرّة ضمانات سيادية للقطاع الخاص كي ينفذ مشاريع، واليوم وقعنا مع (UKEF) ما يتعلق بهذه الخطوة".

ولفت إلى أن "خطوات الحكومة تستهدف خلق قاعدة صناعية وطنية، ووجود الشركات البريطانية مع القطاع الخاص سيخلق فرصاً حقيقية"، مردفاً: "لدى العراق موازنة لثلاث سنوات ( 2023ـ 2024- 2025)، وخصصت 100 مليار دولار للموازنة الاستثمارية للوزارات والمحافظات".

ونبه السوداني إلى وجود "مشاريع الغاز المصاحب في اغلب الحقول، وفرص في الصناعة البتروكيمياوية"، مستدركاً: "لدينا مشروع منصة ثابتة لاستيراد الغاز ممول من الحكومة، وهناك مشروع لمنصات تصدير الغاز المسال".