السوداني: بيجي ستصبح واحدة من أكبر المدن بالصناعات النفطية في العراق والمنطقة

شفق نيوز/ توقع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أن تكون مدينة بيجي في محافظة صلاح الدين "واحدة من أكبر المدن بالصناعات النفطية في العراق والمنطقة".

جاء ذلك في كلمة له خلال تدشين وإطلاق الأعمال التنفيذية في عدد من مشاريع الطاقة بالمحافظة.

وذكر السوداني في كلمته، أن المرحلة المقبلة ستشهد انشاء مشروع للبتروكيمياويات في مصافي بيجي.

وأكد أن هذه الزيارة تمثل استكمالاً لعام الإنجازات الذي نلتزم فيه بتطوير البنى التحتية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع المشتقات النفطية واستثمار الغاز الطبيعي،

وأضاف أن مدينة بيجي ستصبح واحدة من أكبر المدن الصناعية النفطية في العراق والمنطقة بفضل المشاريع الحيوية الجارية فيها.