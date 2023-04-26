السوداني بشأن الدواجن: البعض تلاعب بالأسعار عبر جلب منتجات من الخارج وتسويقها كمنتجات عراقية

شفق نيوز/ افاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بقيام أشخاص بالتلاعب بالأسعار عبر إدخال منتجات الدواجن من خارج البلاد وتسويقها على أنها منتجات محلية.

جاء ذلك خلال زيارته، إحدى مزارع محافظة واسط، واطلاعه على عمليات حصاد الفلاحين لمحصولي الحنطة والشعير، ضمن زيارته للمحافظة اليوم.

هذا والتقى السوداني بجمع من الفلاحين واستمع إلى أهم مشكلاتهم والعقبات التي تعوق سير أعمال الزراعة.

وشدّد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في الري لتوفير المياه، مؤكداً أنّ هناك توجيهاً سابقاً للمحافظين بحصر احتياجات محافظاتهم من المرشّات، وأعداد الفلاحين المستعدين لاستخدامها، مؤكداً أنّ الخطة الزراعية المقبلة ستشمل فقط أراضي الفلاحين الذين يستخدمون المرشّات الحديثة، وبيّن سيادته أن القروض والتسهيلات المرصودة، بدون فوائد، ستيسّر عمل الفلاحين.

كما اطّلع السوداني على مشكلة توفير الوقود للمزارع، ووجّه باتخاذ الإجراءات لتذليل هذه العقبة، وأنْ يُوفّر الوقود اعتماداً على الخطة الزراعية المعتمدة في مديرية زراعة واسط، وكذلك استمع لمشكلة توفير مياه الشرب للمناطق النائية، وأهمية بذل الجهود في توفيرها لجميع القرى.

وجدّد التأكيد على دعم مشاريع الدواجن والثروة الحيوانية، بشرط المحافظة على الأسعار وعدم إثقال كاهل المواطن العراقي، مشيراً إلى أن البعض تلاعب بالأسعار عبر جلب منتجات من الخارج وتسويقها كمنتجات عراقية، وتمّ التصدي لهم قانونياً.

من جانبهم، تعهد الفلاحون بالعمل على زيادة الإنتاج وبذل الجهود نحو الزراعة بإنتاجية أعلى وأكثر تنوعاً، وعلى وفق الخطط التي تضعها الحكومة في هذا الجانب.