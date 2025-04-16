السوداني: ازدياد العوائد الجمركية وتراجع نسبة التضخم في العراق

شفق نيوز/ صرح رئيس مجلس الوزراء الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، أن حكومته تمكنت من تعظيم الموارد غير النفطية عبر زيادة العوائد الجمركية، وتراجع نسبة التضخم في البلاد.

وقال السوداني في كلمة له خلال ملتقى السليمانية التاسعة، إن التحديات الاقتصادية قد استلزمت من الحكومة عملا متواصلا في أكثر من مجال، و نستطيع أن ندعي أنها إصلاحات هيكلية في الكثير من القطاعات بدءا من إصلاح القطاع المصرفي كمقدمة لتهيئة أسباب العمل والازدهار أمام القطاع الخاص، والارتقاء بالبيئة الاستثمارية الجاذبة للشركات والخبرات الاجنبية.

وأردف أن حكومته استهدفت كسر حلقة مزمنة من الفساد، وسوء ادارة الثروات الوطنية نحو مزيد من دمج العراق في الاقتصاد العالمي.

وأشار السوداني الى ما تحقق من تنويع في مجال الاقتصاد في البلاد عبر الاقتصاد غير النفطي، مضيفا ان العوائد الجمركية قد ازدادت بنسبة 128%، وتراجعت معدلات التضخم السنوية الى 2,7% بعدما كانت بمقدار الضعف قبل سنتين فقط.