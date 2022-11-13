سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السوداني: الفرصة متاحة ومدعومة من الحكومة للدخول في شراكة بنّاءة مع القطّاع الخاص

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-13T07:49:19+0000
السوداني: الفرصة متاحة ومدعومة من الحكومة للدخول في شراكة بنّاءة مع القطّاع الخاص

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن الفرصة سانحة لإيجاد شراكة بناءة بين القطاع الخاص والعام للحد من نسبة البطالة داخل المجتمع في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه، عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع في القطّاع الخاص، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان أنه، جرى خلال اللقاء التباحث في الواقع الاقتصادي الوطني، وآفاق عمل القطّاع الخاص وإسهامه في توسعة فرص العمل والتنمية، وأهم العقبات والتحديات التي تواجهه.

وكشف السوداني، في كلمة له خلال اللقاء، عن عزم الحكومة إنهاء الممارسات الخاطئة التي تمثل عقبة في طريق تنمية هذا القطّاع الاقتصادي الحيوي، داعياً الى أن تكون مشاريع القطاع الخاص متّسقة مع طبيعة التحديات الاقتصادية والاحتياجات التي يواجهها المواطن.

وأعرب عن قناعته بأنه لا يمكن تصحيح مسارات الدولة الاقتصادية ما لم يكن القطاع الخاص شريكاً أساسياً في هذا التصحيح والإصلاح.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الفرصة ستكون متاحة ومدعومة من الحكومة للدخول في شراكة بنّاءة مع هذا القطّاع الوطني، الذي يُعوّل عليه كثيراً في تقليل نسبة البطالة، وتوفير تنمية وطنية مستدامة تسهم في تأمين الاستقرار والسلم الاجتماعي، مشدداً على أن المشاريع ستخضع للمنافسة العادلة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وبعيداً عن الاحتكار.

related

العراق: نشاط صناعة الطابوق هو الاعلى تشغيلا للايدي العاملة

Date: 2021-11-20 10:53:42
العراق: نشاط صناعة الطابوق هو الاعلى تشغيلا للايدي العاملة

بغداد وأنقرة.. استعداد لتطوير التجارة والاستثمار عبر القطاع الخاص

Date: 2022-04-04 18:16:16
بغداد وأنقرة.. استعداد لتطوير التجارة والاستثمار عبر القطاع الخاص

العراق ثاني أكبر مستورد للحمضيات من تركيا

Date: 2021-09-16 12:42:48
العراق ثاني أكبر مستورد للحمضيات من تركيا

صور .. العراق يشرع بتصدير شحنة من مادة الكبريت

Date: 2022-02-13 07:32:12
صور .. العراق يشرع بتصدير شحنة من مادة الكبريت

العراق يتفوق على السعودية في صادراته النفطية لاميركا خلال اسبوع

Date: 2021-01-02 06:20:46
العراق يتفوق على السعودية في صادراته النفطية لاميركا خلال اسبوع

البصرة تواجه حرارة الصيف اللاهب بـ350 ميغاواط اضافية عبر ايطاليا

Date: 2020-06-13 15:47:17
البصرة تواجه حرارة الصيف اللاهب بـ350 ميغاواط اضافية عبر ايطاليا

التخطيط: البطالة في العراق بلغت 16.5 بالمئة

Date: 2022-07-05 11:28:12
التخطيط: البطالة في العراق بلغت 16.5 بالمئة

للشهر الثالث .. العراق ضمن أكبر مصدري النفط إلى الصين

Date: 2021-10-21 07:58:06
للشهر الثالث .. العراق ضمن أكبر مصدري النفط إلى الصين