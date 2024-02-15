السوداني: العراق يستورد سلعاً بـ70 مليار دولار سنوياً

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، إن العراق يستورد سنوياً ما مقداره 70 مليار دولار من السلع، مشيراً إلى أن أولويات الحكومة إصلاح الاقتصاد، وعدم مواصلة الاعتماد على إيرادات النفط.

جاء ذلك، خلال كلمة للسوداني، ألقاها في ندوة حوارية أقيمت بمدينة روتردام الهولندية، وحضرها عدد من رجال الأعمال وممثلي 40 شركة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر السوداني، أن "العراق يمرّ اليوم بحالة من التعافي، على مختلف المستويات، بعد تجاوز مرحلة الحرب على داعش، التي انتصر فيها الشعب العراقي، بدعم ومساندة المجتمع الدولي، وكانت هولندا من ضمن الدول الداعمة لهذه الجهود".

وأضاف: "طلبنا من التحالف الدولي إنهاء مهمته في العراق التي استمرت 10 سنوات، في ظل جاهزية وكفاءة الأجهزة الأمنية العراقية".

وفي الملف الاقتصادي، أكد السوداني، أن "لدى الحكومة أولويات من بينها إصلاح الاقتصاد العراقي، عبر مسارين، الأول تحقيق الإصلاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمصرفية والمالية، واستثمار الغاز، والآخر تنفيذ مشاريع توفر فرص العمل وتلبي احتياجاتنا من الخدمات والسلع".

وعن ملف المياه، لفت رئيس الوزراء، إلى البدء ببرنامج استخدام المياه بالشكل الأمثل، في ظروف الشحّ الذي تعاني منه المنطقة والعالم"، مردفاً: "دعمنا الفلاحين والمزارعين في اقتناء منظومات الرّي الحديثة، ونحاول استثمار التجارب الناجحة في هولندا لمواجهة شحّ المياه في العراق".

وحول المشاريع الاستثمارية، بين السوداني، أن "صندوق العراق للتنمية سيدخل مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع بعيداً عن الحكومة، التي سيكون دورها التخطيط والتنظيم"، مؤكداً أن "الحكومة، تقدم ضمانات سيادية للقطاع الخاص تصل إلى نسبة 85% لأي مشروع يجري تنفيذه، وهذه نسبة غير مسبوقة".

وتابع: "باشرنا في إصلاح جذري لقطاع المال والمصارف، وإجراءات تتعلق بالامتثال للمعايير العالمية في التحويلات المالية"، مشيراً إلى أن "مصارف عالمية وعربية بدأت تفتح فروعها في العراق، وهناك إرادة وعمل، على كل مستويات مؤسسات الدولة العراقية، من أجل الانتقال إلى واقع أفضل".