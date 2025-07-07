السوداني: العراق سيتوقف عن استيراد البنزين هذا العام ويتجه للتصدير

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أن العراق سيتوقف عن استيراد البنزين خلال العام الجاري، مؤكداً أن البلاد باتت على أعتاب الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، مع وجود خطة مستقبلية للتصدير.

وقال السوداني، خلال إطلاقه عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الأعمال التنفيذية لمشروع توسعة مصفى الديوانية، إن "العراق تحوّل من بلد مستورد للمنتجات النفطية إلى بلد يسد حاجته المحلية، باستثناء كميات محدودة من البنزين التي ستُستغنى عنها قبل نهاية هذا العام".

وأشار إلى أن "مصفى الديوانية سيسهم في معالجة الغاز السائل بطاقة 180 طناً يومياً، وتحسين إنتاج البنزين بطاقة تصل إلى 10 آلاف برميل يومياً"، مضيفاً أن "المشروع الجديد سيُنفذ بطاقة كلية تبلغ 90 ألف برميل يومياً، وبكلفة 800 مليون دولار".

وبيّن السوداني أن "إكمال مشاريع المصافي في محافظات ميسان والديوانية والنجف الأشرف سيمهّد الطريق لمرحلة تصدير المنتجات النفطية، بدلاً من استيرادها، ما يُعد تحولاً استراتيجياً في قطاع الطاقة".