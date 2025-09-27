السوداني يعلن فرصا استثمارية بحجم 450 مليار دولار في العراق

شفق نيوز - بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن فرص استثمارية بحجم 450 مليار دولار في مختلف القطاعات بالعراق.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال انطلاق اعمال ملتقى العراق للاستثمار الذي يُعقد على مدى يومين في العاصمة بغداد.

وقال السوداني في كلمته، إن العراق سجل ارتفاعاً بمؤشرات الاندماج مع الاقتصاد العالمي، وتوسيع انظمة الدفع الإلكتروني وحوكمة القطاع المالي.

واستطرد بالقول إنه "سيعقد مؤتمر خاص بعرض الفرص الاستثمارية الخاصة بمشروع (طريق التنمية)، ستكون الأوسع في المنطقة".

كما أكد السوداني، أن حجم الاستثمارات تجاوز 100 مليار دولار، ما يؤكد صحة قراراتنا في تنوع البيئة الاستثمارية الوطنية.

وقال ايضا "اطلقنا مبادرة "ريادة" التي انخرط فيها أكثر من 500 ألف شاب وشابة، وتدريب 92 الفاً، أنتجوا 12 الف مشروع جديد من القروض و(20) ألف فرصة عمل".

وذكر رئيس مجلس الوزراء، أن الشراكة في الاستثمار تحققت مع شركات عالمية، لاسيما مشاريع الأسمدة والكبريت والفوسفات وصناعة الحديد والصناعات الإنشائية والغذائية.

هذا واعتبر السوداني ان العراق شهد نجاحاً استثمارياً وصناعياً في مجال صناعة الأدوية، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الصناعة العراقية.

ومضى بالقول، إنه لدينا اليوم 54 مصنعاً عراقياً شرعت فعلياً في تصدير منتجاتها الى الأسواق الاقليمية والعالمية، منوها الى أن الحكومة أطلقت أكبر مشاريع للسكن في المنطقة، وهذا القطاع يستقبل استثمارات مباشرة وضمنية، ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل.

وتابع السوداني القول: نحن إزاء أكثر من مليون وحدة سكنية في 7 مدن جرت إحالتها، و3 مدن أخرى قيد الإحالة من مجموع 60 مدينة سكنية جديدة في عموم العراق.