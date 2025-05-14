السوداني: العراق بلد نفطي و صناعي تتوفر فيه مقومات تصدير المنتجات الى المنطقة

شفق نيوز/ عدّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، العراق "بلداً صناعياً"، وليس نفطياً وحسب، وبامكانه ان يغذي حاجة السوق المحلية وبلدان المنطقة من المنتجات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاحه، عبر دائرة تلفزيونية، مصنع الصلب في الشركة العامة للحديد والصلب في محافظة البصرة، بطاقة 600 ألف طن سنوياً، واطلاق الأعمال التنفيذية للمدينة الصناعية في قضاء الزبير، ومشروع مصنع البصرة لإنتاج الكلور والصودا الكاوية.

وقال السوداني في كملته، العراق فضلا عن انه بلد نفطي لكنه بلد صناعي تتوفر فيه كل المقومات لنشوء صناعة وطنية تغطي حاجة السوق المحلية، وتأهلنا لكي نكون بلدا مصدرا للمنتجات الى باقي بلدان المنطقة".