السوداني: العراق خال من نظام مصرفي ولو لا اجراءاتنا لما استطعنا مواجهة أزمة سعر الصرف
2023-05-04T15:32:09.000000Z
شفق نيوز/ قال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، يوم الخميس، إن إجراءات حكومته مكنها من مواجهة ازمة سعر صرف الدولار في البلاد.
وقال السوداني في جلسة خاصة بمنتدى العراق: من أجل الاستقرار والازدهار وحضرتها وكالة شفق نيوز: للأسف ليس لدينا نظام مصرفي لا حكومي ولا اهلي في العراق، انما مشكلة حقيقية، ومع اول هزة انهارت المصارف".
وأضاف: أقولها بكل ثقة، إن لو لا اجراءاتنا مع البنك المركزي لما استطعنا مواجهة ازمة سعر الصرف".