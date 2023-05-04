السوداني: العراق خال من نظام مصرفي ولو لا اجراءاتنا لما استطعنا مواجهة أزمة سعر الصرف

شفق نيوز/ قال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، يوم الخميس، إن إجراءات حكومته مكنها من مواجهة ازمة سعر صرف الدولار في البلاد.

وقال السوداني في جلسة خاصة بمنتدى العراق: من أجل الاستقرار والازدهار وحضرتها وكالة شفق نيوز: للأسف ليس لدينا نظام مصرفي لا حكومي ولا اهلي في العراق، انما مشكلة حقيقية، ومع اول هزة انهارت المصارف".

وأضاف: أقولها بكل ثقة، إن لو لا اجراءاتنا مع البنك المركزي لما استطعنا مواجهة ازمة سعر الصرف".