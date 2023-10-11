السوداني: الحكومة العراقية جاهزة لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، استعداد حكومته لاستئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي.

وقال السوداني على هامش استضافته في منتدى أسبوع الطاقة الروسي بحضور الرئيس فلاديمير بوتين، إن التصدير توقف عبر هذا الخط وفق قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس، وايضا بسبب التأثيرات التي رافقت الزلزال، مبينا أن خط الأنابيب الناقل يخضع للكشوفات والفحص الفني من قبل الجانب التركي.

وتابع بالقول: مؤخرا كان هناك إشعار من تركيا بأن الخط جاهز لاستئناف التصدير، مشيرا إلى أن هناك شركات نفطية عاملة في الإقليم لدينا تفاهمت معها ووزارة النفط الاتحادية تتواصل معها ومع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان للوصول الى صيغة تفاهم لاستئناف صادرات النفط عبر هذا الأنبوب، ووفقا لالتزام العراق داخل "أوبك بلاس".