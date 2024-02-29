السوداني: البيئة الاستثمارية في العراق باتت واعدة ومرحبة ومفتوحة

شفق نيوز/ وصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بيئة العراق الاستثمارية بأنها "باتت واعدة ومرحبة ومفتوحة بعد الإصلاحات المالية والإدارية والمصرفية التي أجرتها الحكومة التي يرأسها.

جاء ذلك خلال استقباله وفد شركة ليماك التركية المتخصصة بمشاريع النقل والإنشاءات برئاسة مؤسس الشركة نهاد اوزدمير، حسبما أعلنه بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار السوداني، في مستهلّ اللقاء، إلى الفرص الاستثمارية والتنموية التي يمكن للشركة أن تسهم بها في العراق، خاصةً في مجالات البنى التحتية ومشاريع النقل، وما يتصل بمشروعي طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، وكذلك مشاريع الطرق والجسور والمدن الصناعية في مختلف المحافظات.

وجدد رئيس الحكومة العراقية التأكيد على ترحيب الحكومة بالشركات ذات الخبرة التقنية والتنفيذية العالية، موضحاً أنّ البيئة الاستثمارية في العراق باتت بيئة واعدة ومرحبة ومفتوحة، لاسيما بعد أن أخذت الإصلاحات المالية والإدارية والمصرفية مجراها، وتأهيل القطاع الخاص لعقد شراكات مثمرة مع الشركات العالمية.