السوداني: الاستثمارات الأجنبية في العراق بلغت 62 مليار دولار

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء الخميس، امتلاك البلاد أجواء آمنة وجاذبة للاستثمار، فيما أشار إلى ان الاستثمارات الأجنبية في العراق بلغت نحو 62 مليار دولار.

جاء ذلك، خلال مشاركة السوداني، بالمنتدى الاقتصادي العراقي الإسباني الذي اقامته غرفة التجارة الإسبانية في مدريد، بحضور نخبة من رجال الأعمال من كلا البلدين.

وشارك رئيس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية التي تضمنت ندوة نقاشية خصصت للعلاقات الاقتصادية والشراكات الثنائية بين العراق واسبانيا في جميع المجالات، ومناقشة آليات تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقال السوداني، في كلمة له بالمنتدى: "حكومتنا جاءت قبل عامين لتقدم رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد العراقي، ينتج بلدنا 4 ملايين برميل من النفط يومياً، وهو البلد الثالث في الإنتاج ضمن (أوبك بلس)، ونمتلك خزينا كبيرا من النفط والغاز، ينتظر الاستثمار الأمثل".

وأضاف: "مضينا في مشروع طريق التنمية، الذي يمثل الممر الاقل كلفة بين الشرق والغرب، وهو يؤسس لمدن اقتصادية في العراق، وجرى تخصيص بحدود 100 مليار دولار على مدى 3 سنوات، لتنفيذ مشاريع للبنى التحتية، وهي ارضية مناسبة لمشاركة الشركات الإسبانية".

وتابع السوداني: "اتفقنا على مشروع للسكة الحديد بين البصرة وايران مع شركة اسبانية بحدود 250 مليون دولار، الى جانب الإئتلاف الذي يفاوض بشأن قطار (كربلاء– النجف) وفيه شركات إسبانية".