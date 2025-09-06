السوداني: احتياطي العراق من النفط يصل إلى 150 مليار برميل وسيمد العالم لأكثر من قرن

شفق نيوز - بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن احتياطي العراق من النفط يبلغ حوالي 150 مليار برميل، مشيراً إلى أن البلاد بإمكانها ان تمد أسواق العالم بالخام على مدى أكثر من قرن من الزمن.

وقال السوداني في كلمة القاها انطلاق أعمال "منتدى بغداد الدوليِّ للطاقة" وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن العراق تحول خلال سنوات قليلة الى حقل صناعي وتنموي تزدهر فيه قطاع الطاقة وتتسارع فيه وتيرة الإعمار والتنمية.

وأضاف أن احتياطي العراق من النفط يصل الى 150 مليار برميل ليكون في اعلى المراتب على مستوى العالم.

كما أشار السوداني إلى ان النفط العراقي سيستمر بتغذية الأسواق العالمية بما يزيد على 120 عاما على أقل تقديرات، معتبرا أن الحصة التصديرية للعراق لا تتناسب مع حجم الاحتياط والقدرة الإنتاجية وحجم السكان وتوفير الخدمات والأعمار.

وأعرب عن أمله باعادة النظر بحجم حصة العراق النفطية على قدر مؤشرات القدرة الحقيقة، مؤكدا الانفتاح على الشركات النفطية الراغبة في الاستثمار النفط والغاز.

ومنذ بداية عمل الحكومة كان ملف الطاقة حاضر والثروة النفطية ورفع قيمتها وكان إلزام على التعامل مع الثروة النفطية من حيث تهيئة بنية حقيقة لإنتاج النفط.