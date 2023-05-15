السنابل الذهبية تغطي صحراء الأنبار.. ما سر الإنتاج المُضاعف؟

شفق نيوز/ أكد مدير زراعة محافظة الأنبار، سنان محمد شافي، يوم الاثنين، نجاح الموسم الزراعي الحالي، وفيما رجّح وصول إنتاج الحنطة وحسب ما مُخطط له إلى الضعف مقارنة بالسنة السابقة، كشف عن وضع خطة جديدة بالزراعة.

وقال شافي لوكالة شفق نيوز، إن "الموسم الزراعي الحالي ناجح، والسنابل الذهبية تُغطي صحراء الأنبار، بعد وضع خطة جديدة باستخدام تقنيات الري الحديث لترشيد المياه".

وأوضح، أن "إنتاج الحنطة هذا العام أعلى عن السنة الماضية بمقدار الضعف، بسبب اعتماد الطرق الحديثة بالزراعة، حيث بلغ تسويق السنة الماضية 118 ألف طن، والعام الحالي سيصل وحسب ما مُخطط له إلى 200 ألف طن".

وعن الاستعداد للموسم الصيفي الجاف، بيّن شافي أنه "شُكّل فريق من الأكاديميين والمختصين في هذا الموضوع، وأوصى الفريق بالاعتماد على المياه الجوفية التي تكثر في مناطق نسميها بـ(الواعدة)، كما أوصى باستخدام تقنيات الري الحديث بدلاً عن مياه النهر والري السيحي، للحصول على إنتاج عالي بأقل استهلاك للمياه".

ونبّه إلى أنه "ليس كل المزارعين لديهم القدرة المالية لشراء تقنيات الري الحديث، وأن رئيس الوزراء وعد بتوزيع قروض للمزارعين للتشجيع على استخدامها، ونأمل من الحكومة الاستعجال بإطلاق المبادرة الزراعية لنتمكن من الاكتفاء ذاتياً من محاصيل الخضر الصيفية".

وأشار مدير زراعة محافظة الأنبار، إلى أن "رئيس الوزراء ووزارتي التجارة والزراعة والحكومة المحلية في الأنبار عززت الثقة مع الفلاح، من خلال الدعم المباشر له، وتسهيل مرور محاصيله من حنطة وشعير عبر السيطرات، وكذلك استلامه مستحقات التسويق".

وأكد شافي في الختام، أن "الفلاح عندما يستلم مستحقاته ستشكل أربحاً له على المستوى الفردي، وتمكنه من تسديد ديون الموسم التي أخذها حتى يزرع الحنطة والشعير، وتشدّ حاله ليزرع بالمواسم المقبلة".

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الزراعة العراقية، نجاح الموسم التسويقي لمحصول الحنطة 2022- 2023، مشيرة إلى تسليم مستحقات الفلاحين والمزارعين "بانسيابية".