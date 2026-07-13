السماح للمصارف العراقية بصرف ودائع زبائنها الواردة بالدولار نقداً (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أصدر البنك المركزي العراقي توجيهاً جديداً إلى جميع المصارف، يقضي بالسماح في صرف الودائع والتحويلات الواردة بالدولار الأميركي نقداً، وفقاً لوثيقة وردت لوكالة شفق نيوز.

وبحسب الوثيقة، فإن القرار يأتي تنفيذاً لمستهدفات السياسة النقدية، ولتمكين المصارف من تلبية الاحتياجات المشروعة لزبائنها بعملة الدولار الأميركي، وتماشياً مع توجيهات الحكومة والبنك المركزي في تعزيز الثقة بالدينار العراقي والتحول الرقمي وتقليل التعامل بالنقد.

وأوضحت الوثيقة أن التعليمات تضمنت السماح للمصارف بفتح حسابات مصرفية للزبائن بالعملات الأجنبية المقبولة لدى المصرف، مع إمكانية سحب الأموال المودعة نقداً أو المحولة إلى تلك الحسابات بالدولار الأميركي، وفق سياسة كل مصرف.

وبيّن التوجيه أن البنك المركزي سيلبي طلبات المصارف الخاصة بالسحوبات النقدية للتحويلات الواردة بالدولار، شريطة إيداع مبالغ تلك الحوالات في أحد حسابات المصرف لدى مراسليه في الخارج، على أن تشمل هذه الحوالات العقود الحكومية الممولة من المنح أو القروض الخارجية والاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الاتحادية، إضافة إلى 40% من الحوالات الواردة إلى المصارف العراقية الناتجة عن صادراتها إلى الخارج.

ونصت الوثيقة على إيقاف العمل بالتعميم السابق ذي الرقم (8587) الصادر في 31 كانون الثاني 2023، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من 15 تموز 2026.

يذكر أن مصدراً مطلعاً قد كشف لوكالة شفق نيوز، الأسبوع الماضي، عن توجيهات جديدة أصدرها البنك المركزي العراقي تقضي بتخفيض حصة المسافرين من العملة الأجنبية (الدولار) إلى 2000 دولار أميركي بدلاً من 3000 دولار، وذلك ضمن الآلية المعتمدة لتلبية طلبات السفر.