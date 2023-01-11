السماح بنقل مادة بيض المائدة من اقليم كوردستان الى محافظات العراق الأخرى

شفق نيوز/ وجّه وزير الزراعة، عباس جبر العلياوي، صباح اليوم الأربعاء، بالسماح بنقل مادة بيض المائدة المنتجة في مشاريع دواجن اقليم كوردستان الى باقي محافظات العراق الأخرى وبالعكس وذلك بعد ارتفاع سعر الطبقة من هذه المادة الغذائية إلى 7 آلاف دينار .

وذكر وزير الزراعة في بيان اليوم، ان هذا القرار جاء لمواجهة الارتفاع في اسعار هذه المادة الحيوية في السوق المحلية .

كما وجّه العلياوي شركة مابين النهرين العامة والشركة العراقية لإنتاج البذور بسرعة تجهيز مادة أعلاف الذرة الصفراء الى مربي الدواجن بالكميات الكافية والأسعار المدعومة من الدولة لضمان استمرارهم في انتاج هذه المادة وديمومة رفد السوق المحلية بالاسعار المقبولة للمنتجين والمواطنين .